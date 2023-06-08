Вперше в Україні: НКРЕКП дозволила приватній компанії зберігати енергію

Український енергетичний ринок зазнає великих трансформацій. "Зелена" енергетика – не єдиний напрям, в якому здійснюються реформи.

Раніше НКРЕКП дозволив продавати власну енергію, яку вдалося отримати шляхом встановлення сонячних батарей. Але схоже на те, що реформи в енергетиці лише набирають оберти.

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Історичне рішення

НКРЕКП сьогодні на засідання видав ліцензію на зберігання енергії. Повідомляється, що її видали компанії "Будпауер", яку заснувала KNESS. Що стосується потужності ємності, то наразі її не розголошують, адже доступ до такої інформації обмежений у цілях безпеки.

Відомо, що це перший випадок, коли в Україні видали дозвіл на провадження господарської діяльності зі зберігання енергії.

Як повідомляє YouControl, компанію "Будпауер" зареєстрували 14 лютого 2021 року, це зробила вінницька компанія "НЕСС Інвест" (KNESS). Статутний капітал компанії становить 10 тисяч гривень, кінцеві бенефеціари – Сергій Шакалов та Євген Дідіченко.