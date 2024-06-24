Середня зарплатня в Україні суттєво зросла через конкуренцію в бізнесі

В Україні суттєво зросла середня заробітна платня — на 22,5%. Через нестачу кваліфікованих працівників, роботодавці змушені піднімати оклади.

Конкуренція в бізнесі

Зміцнення конкуренції між бізнесом за найманими працівниками сприяє зростанню середніх зарплат та загальних доходів населення.

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Водночас за даними НБУ, інфляція залишається на низькому рівні, що дозволило подальше зниження процентних ставок в економіці.

Проте очікується, що інфляційний тиск збільшиться в майбутньому. Навіть при цьому залишається можливість для подальшого зниження ринкових ставок відповідно до недавніх заходів Національного банку щодо пом'якшення монетарної політики.

Як змінилися зарплати в Україні

Номінальні доходи населення зростають досить швидко, і реальні доходи з огляду на невисоку інфляцію також зростають швидко. Основну частину цих доходів складають заробітні плати, особливо у приватному секторі, завдяки відновленню економічної активності та посиленню конкуренції за працівників.

Більшість роботодавців, опитаних Міжнародною організацією з міграції та Міністерством економіки, вказують на проблему з підбором персоналу як на свою головну. Це змушує їх підвищувати зарплати, щоб залучити та утримати кваліфікованих працівників.

Поступове підвищення мінімальної заробітної плати, яке стартувало в початку 2024 року та було продовжено з 1 квітня, також позитивно вплинуло на рівень доходів.

Нові мінімальні оклади складають 7 100 та 8 000 гривень відповідно. Ці зміни також призвели до зростання доходів населення, включаючи працівників бюджетних установ та військовослужбовців.

Що прогнозує Нацбанк: