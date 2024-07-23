Українці зареєстрували понад 600 тисяч ФОПів у Дії
Джерело:Михайло Федоров
На порталі Дія українці зареєстрували понад 600 тисяч ФОПів з 2021 року. З лютого 2024 року кількість новостворених ФОПів зросла майже на 100 тисяч.
Скільки ФОП зареєстрували українці в Дії
Найпопулярнішими сферами стали ІТ, інтернет-магазини та салони краси. Загалом українці зареєстрували 602 482 ФОПи.
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Памʼятаєте, як треба було ходити у ЦНАП, щоб відкрити бізнес? Ми вже теж не памʼятаємо. Українці зареєстрували понад 600+ тисяч ФОП на порталі Дія. За секунди, автоматично, без державного реєстратора.
Як відбувається реєстрація ФОП
Реєстрація ФОП у Дії проводиться в кілька кроків:
Натисніть "Подати заяву", увійдіть або зареєструйтесь у кабінеті громадянина.
Заповніть онлайн-форму для отримання послуги та підпишіть заяву електронним підписом.
Заява буде автоматично надіслана до ЄДР для реєстрації ФОП без участі реєстратора.
Якщо вибрано систему оподаткування, відповідні відмітки автоматично додаються в заяву, яка направляється до податкової за місцем реєстрації ФОП.
Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина у розділі "Послуги — Замовлені послуги". Повідомлення про результат надійде на електронну пошту.