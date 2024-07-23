Українці зареєстрували понад 600 тисяч ФОПів у Дії

23 липня 2024, 13:59
Читать новость на русском

Джерело:

Михайло Федоров

На порталі Дія українці зареєстрували понад 600 тисяч ФОПів з 2021 року. З лютого 2024 року кількість новостворених ФОПів зросла майже на 100 тисяч.

Скільки ФОП зареєстрували українці в Дії

Найпопулярнішими сферами стали ІТ, інтернет-магазини та салони краси. Загалом українці зареєстрували 602 482 ФОПи.

Читайте також Податкова служба запланувала 42 нові перевірки компаній на 2024 рік

 

Михайло Федоров

Міністр цифрової трансформації України

Памʼятаєте, як треба було ходити у ЦНАП, щоб відкрити бізнес? Ми вже теж не памʼятаємо. Українці зареєстрували понад 600+ тисяч ФОП на порталі Дія. За секунди, автоматично, без державного реєстратора.

Як відбувається реєстрація ФОП

Реєстрація ФОП у Дії проводиться в кілька кроків:

  • Натисніть "Подати заяву", увійдіть або зареєструйтесь у кабінеті громадянина.

  • Заповніть онлайн-форму для отримання послуги та підпишіть заяву електронним підписом.

  • Заява буде автоматично надіслана до ЄДР для реєстрації ФОП без участі реєстратора.

  • Якщо вибрано систему оподаткування, відповідні відмітки автоматично додаються в заяву, яка направляється до податкової за місцем реєстрації ФОП.

  • Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина у розділі "Послуги — Замовлені послуги". Повідомлення про результат надійде на електронну пошту.

Автор: Дарія Подвишенна