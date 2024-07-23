Де перевірятимуть найбільше

Протягом року перевірки очікують на 2 450 компаній та 915 ФОПів. У червні до списку додали 42 бізнеси, які перевірять у другому півріччі.

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Де заплановано найбільше перевірок:

Київська область – 26%;

Дніпропетровська область – 8,1%;

Львівська область – 6,9%.

Найменше перевірок заплановано в Херсонській області – 2 компанії.

У яких регіонах проведуть найбільше перевірок / Джерело – Opendatabot

Які бізнеси потрапили до оновленого списку

Серед нових компаній, що потрапили до оновленого списку перевірок, на першому місці "СЕНС БАНК" з виторгом 12,9 мільярда гривень, який займає 7 позицію в Індексі Opendatabot серед банківських установ.

Податківці також перевірятимуть ТОВ "АГРОПРОІНВЕСТ 08" з майже 2 мільярдами гривень доходу та ТОВ "АЛМА ВІН" з доходом 1,6 мільярда гривень.

ТОП компаній, які перевірить податкова / Джерело – Opendatabot

Замикає топ-10 ТОВ "ТРЕЙДІНГ ПРОДАКТ КОМПАНІ" з доходом понад 326 мільйонів гривень.