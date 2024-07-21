Вигідна угода

19 липня Фонд державного майна провів аукціон "Охтирського комбінату хлібопродуктів". Торги як і зазвичай проводилися у системі "Прозорро.Продажі".

Цікаво Готель "Козацький" на Майдані Незалежності продали: хто новий власник і скільки він заплатив

Фінальна ставка склала 49,7 мільйона гривень. Це доволі вигідна угода, якщо врахувати, що новий власник повинен погасити заборгованість у 32,2 мільйона гривень та не допустити звільнення працівників, яких зараз є 128. "Охтирський комбінат хлібопродуктів" виготовляє борошно, розташований у зручному місці, має розвинену логістику та потенціал для розвитку.

Хто купив підприємство

Єдиним учасником аукціону було ТОВ "Голованівське хлібоприймальне підприємство". Раніше воно було частиною промислової групи "Vioil", якою керував Віктор Пономарчук.

У 2023 році СБУ повідомляла, що раніше він був громадянином Росії, а тепер набув громадянства Кіпру.