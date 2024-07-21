Выгодная сделка

19 июля Фонд государственного имущества провел аукцион "Ахтырского комбината хлебопродуктов". Торги как и обычно проводились в системе "Прозорро.Продажи".

Интересно Отель "Казацкий" на Майдане Независимости продали: кто новый владелец и сколько он заплатил

Финальная ставка составила 49,7 миллиона гривен. Это довольно выгодная сделка, если учесть, что новый владелец должен погасить задолженность в 32,2 миллиона гривен и не допустить увольнения работников, которых сейчас 128. "Ахтырский комбинат хлебопродуктов" производит муку, расположен в удобном месте, имеет развитую логистику и потенциал для развития.

Кто купил предприятие

Единственным участником аукциона было ООО "Голованевское хлебоприемное предприятие". Ранее оно было частью промышленной группы "Vioil", которой руководил Виктор Пономарчук.

В 2023 году СБУ сообщала, что ранее он был гражданином России, а теперь получил гражданство Кипра.