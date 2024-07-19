Отель в центре Киева приватизировали

18 июля Фонд государственного имущества провел аукцион гостиницы "Казацкая". Объект расположен в центре Киева, на самом Майдане Независимости.

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Восьмиэтажный трехзвездочный отель со 135 номерами удалось продать за 400 миллионов гривен. В 2021 году чистая прибыль отеля составила менее 1 миллиона гривен, а в 2022 году был зафиксирован убыток в 8 миллионов гривен.

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Кто стал новым владельцем

Победитель аукциона – сельскохозяйственное ООО "Надежда". Его владельцем является Сергей Сподин, прошлом году он продал ТРЦ "Магеллан" за 620 миллионов гривен. Его главный бизнес – производство мяса утки пекинской породы под торговой маркой "Вкусный утенок".

Если он не заплатит указанную сумму, то право на приватизацию будет иметь ООО "Инжур" Андрея Журжия, ставка которого была ниже всего на 1000 гривен.