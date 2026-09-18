Чи видаватимуть посилки під час "жовтої" тривоги: в Укрпошті зробили важливу заяву

Нова система поділу повітряних тривог на рівні поки не змінила звичний порядок роботи відділень Укрпошти. Тож питання про те, чи можна забрати посилку під час "жовтої" тривоги, наразі регулюється чинними правилами безпеки компанії.

Чи видають посилки під час "жовтої" тривоги

В Укрпошті зазначають, що нова система повітряних тривог поки не призвела до зміни графіків роботи відділень, пише "РБК-Україна".

Поштові відділення продовжують працювати за раніше встановленими графіками та надають клієнтам поштові, фінансові й соціальні послуги.

Водночас під час будь-якої загрози в Укрпошті закликають насамперед дбати про безпеку та не ігнорувати рекомендації щодо укриття. Це стосується як працівників поштової мережі, так і клієнтів, які перебувають у відділенні.

Чи можуть правила ще змінитися

Зараз Укрпошта разом з урядом працює над практичним застосуванням нових правил з урахуванням специфіки роботи відділень. Особливу увагу приділяють прифронтовим територіям, де безпекова ситуація може суттєво відрізнятися від інших регіонів.

Про можливі зміни в роботі відділень компанія повідомить окремо,

– підсумували у пресслужбі.

Нова система загроз: що означає жовта й червона тривога

Нещодавно Кабінет Міністрів України постановою запровадив диференційовану систему повітряних тривог. Тепер їх розділяють на два рівні небезпеки:

Червоний рівень оголошується у разі ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової загрози. Жовтий рівень встановлюється у разі дронової загрози.

До слова, McDonald's також ухвалив рішення про роботу під час тривог. У компанії вирішили не змінювати чинний порядок.

У McDonald's наголосили, що безпека працівників і клієнтів залишається пріоритетом та головною умовою роботи ресторанів.