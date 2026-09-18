Чи видають посилки під час "жовтої" тривоги

В Укрпошті зазначають, що нова система повітряних тривог поки не призвела до зміни графіків роботи відділень, пише "РБК-Україна".

Поштові відділення продовжують працювати за раніше встановленими графіками та надають клієнтам поштові, фінансові й соціальні послуги.

Водночас під час будь-якої загрози в Укрпошті закликають насамперед дбати про безпеку та не ігнорувати рекомендації щодо укриття. Це стосується як працівників поштової мережі, так і клієнтів, які перебувають у відділенні.

Чи можуть правила ще змінитися

Зараз Укрпошта разом з урядом працює над практичним застосуванням нових правил з урахуванням специфіки роботи відділень. Особливу увагу приділяють прифронтовим територіям, де безпекова ситуація може суттєво відрізнятися від інших регіонів.

Про можливі зміни в роботі відділень компанія повідомить окремо,

– підсумували у пресслужбі.

Нова система загроз: що означає жовта й червона тривога

Нещодавно Кабінет Міністрів України постановою запровадив диференційовану систему повітряних тривог. Тепер їх розділяють на два рівні небезпеки:

Червоний рівень оголошується у разі ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової загрози. Жовтий рівень встановлюється у разі дронової загрози.

До слова, McDonald's також ухвалив рішення про роботу під час тривог. У компанії вирішили не змінювати чинний порядок.

У McDonald's наголосили, що безпека працівників і клієнтів залишається пріоритетом та головною умовою роботи ресторанів.