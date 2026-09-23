Укрпошта змінила правила у відділеннях: кого тепер прийматимуть без черги

Укрпошта змінила порядок обслуговування клієнтів у більшості міських відділень, де працює кілька операційних вікон. Найбільший пріоритет тепер мають операції з посилками – їх прийматимуть та видаватимуть поза загальною чергою.

Кого обслуговуватимуть поза чергою на Укрпошті

Рішення про нові правила робота Укрпошти пов'язане насамперед із повітряними тривогами, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

У першу чергу обслуговуватимуть тих, хто:

Прийшов відправити посилку; Прийшов забрати вже доставлене відправлення.

Причина змін – специфіка поштової логістики під час повітряних тривог. Якщо через зупинку роботи відділення посилка не встигне потрапити до автомобіля, який везе її до сортувального центру, вона може залишитися там ще на добу.

У компанії наводять приклад доставки з Києва до Одеси. Щоб відправлення прибуло наступного дня, воно має виїхати з Києва приблизно до 22:00. До цього часу посилку потрібно:

прийняти у відділенні;

доставити до сортувального центру;

відсортувати;

завантажити в автомобіль.

Тому навіть кілька годин простою через тривогу можуть зірвати весь подальший маршрут.

Чому важливі навіть кілька хвилин

Смілянський пояснив, що під час тривалої повітряної тривоги клієнт може фактично втратити цілу добу доставки.

Якщо ви стоїте в черзі о 15:55, а о 16:00 пролунає тривога, яка триватиме до 18:00 (а ми отримаємо повідомлення, що мусимо зачинити відділення), то це означає, що ви завітаєте з посилкою вже після 18:00 і вона поїде вже наступного дня. А якщо вона прийнята до оголошення тривоги, то, навіть якщо відділення зачинене, посилка поїде вже сьогодні й буде в моїй рідній Одесі наступного дня,

– каже Смілянський.

Другий пріоритет отримала видача відправлень. В Укрпошті пояснюють, що хочуть, аби посилки якомога менше часу перебували безпосередньо у відділеннях.

Це важливо і з огляду на безпекову ситуацію. Якщо відділення або його приміщення буде пошкоджено внаслідок обстрілу, компанія відшкодовує вартість відправлення, але деякі речі мають для людей значно більшу цінність.

Чи зміниться порядок виплати пенсій

Ні. Пенсії, платежі та інші фінансові операції у відділеннях продовжать проводити.

У компанії пояснюють це тим, що фінансову операцію можна провести після завершення повітряної тривоги. Натомість із фізичною посилкою ситуація інша: її потрібно встигнути прийняти, передати на сортування та відправити за маршрутом.

Якщо цей логістичний етап пропустити, наступної можливості відправити посилку може не бути до наступного дня.

До слова, зміни стосуються передусім міських відділень, де працює більше одного операційного вікна. За даними Укрпошти, відповідні інструкції вже отримали понад 90% таких відділень.



