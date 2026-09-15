Нові тарифи не врятують УЗ: як хочуть вирішити проблеми з пасажирськими перевезеннями

Подальше підвищення тарифів на вантажні перевезення може створити для Укрзалізниці більше проблем, ніж вирішити її фінансові труднощі. Бізнес вважає, що через дорожчі перевезення підприємства дедалі частіше обиратимуть автотранспорт, а це ще сильніше скоротить вантажну базу залізниці.

Чому бізнес проти нового підвищення тарифів

Президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков на засіданні профільного підкомітету Верховної Ради з питань залізничного транспорту заявив, що фінансові проблеми Укрзалізниці не варто вирішувати за рахунок вантажовідправників, пише УНІАН.

За його словами, після підвищення вантажних тарифів на 30% із серпня вантажопотік уже почав скорочуватися. Додатковим фактором тиску стало майже повне закриття морського коридору. На цьому тлі нове підвищення тарифів, на думку Каленкова, лише погіршить ситуацію.

Це дорога в нікуди. Якщо знову підвищувати тарифи, підприємства ще більше переходитимуть на автотранспорт,

– заявив Каленков.

Він також наголосив, що ще до останнього підвищення українські залізничні тарифи були вищими, ніж у Польщі, Словаччині та низці інших європейських країн.

Що пропонують зробити з пасажирськими перевезеннями

Одним із варіантів зменшити фінансове навантаження на вантажний сегмент бізнес називає запровадження PSO для пасажирських перевезень.

Відповідний законопроєкт уже подали до Верховної Ради. Йдеться про механізм, за якого держава замовлятиме в Укрзалізниці міжміські, приміські та міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому бюджет має компенсувати різницю між фактичною вартістю перевезення та тарифом, який сплачує пасажир.

Цей підхід правильний, і відповідає європейській практиці. Якщо держава вирішує, що вартість квитків буде нижчою за собівартість перевезення, різницю має компенсувати держава через бюджет,

– зазначив він.

Які ще альтернативи пропонує бізнес

Каленков вважає, що фінансові проблеми УЗ потрібно вирішувати за допомогою окремих інструментів державної транспортної та промислової політики. Серед можливих варіантів він назвав:

цільове фінансування Укрзалізниці;

відновлення "коридорів солідарності" для українських вантажів;

створення так званого "залізничного Рамштайну".

Останній варіант передбачає окремий формат координації з міжнародними партнерами. Його метою могло б стати централізоване залучення для УЗ локомотивів, запчастин та іншої необхідної допомоги одразу від кількох країн.

За словами Каленкова, ці пропозиції озвучили під час засідання підкомітету, а представники Міністерства інфраструктури їх підтримали.

Аграрний бізнес також просить відкласти підвищення

Проблема тарифів УЗ стосується не лише промислових підприємств. Раніше Всеукраїнська аграрна рада та асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" закликали прем'єр-міністра Сергія Корецького відтермінувати підвищення тарифів Укрзалізниці на вантажні перевезення.

Представники аграрного сектору вважають, що рішення про підвищення ухвалюється у критичний для виробників момент. На їхню думку, воно може призвести до подальшого зростання збитків, скорочення експорту та погіршення загальної ситуації в економіці.