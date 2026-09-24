Блекаути переживуть не всі: ресторани та кафе в Україні можуть зупинити роботу

Український ресторанний бізнес готується до зими з розумінням, що далеко не всі заклади зможуть працювати у звичному режимі. За несприятливого розвитку подій частина ресторанів може свідомо "заморозити" роботу на кілька місяців, очікуючи стабілізації ситуації навесні.

У Києві вже закрилися сотні закладів

Минулої зими та навесні у Києві закрилися або призупинили роботу близько 500 закладів громадського харчування. Втім, пов'язувати це саме з відключеннями світла було б неправильно, каже експертка ресторанного бізнесу Ольга Насонова, пише "РБК-Україна".

За її оцінкою:

близько 150 об'єктів знесли як МАФи;

інші заклади не витримали тривалих відключень;

додатковим фактором стало те, що люди через обстріли та перебої з електроенергією менше виходили з дому.

Тому цього сезону бізнес більше уваги приділяє не лише генераторам, а й власній фінансовій витривалості.

Малий бізнес, не мережевий, може бути збитковим три – чотири місяці... Мережі можуть дозволити собі бути збитковими навіть рік і більше,

– пояснює Насонова.

Саме тому великі компанії можуть дозволити собі іншу стратегію. Якщо окремий ресторан стає нерентабельним через відключення або падіння відвідуваності, його не обов'язково закриватимуть назавжди. Цього сезону, за словами експертки, набирає поширення практика тимчасового "заморожування" таких точок до весни.

Що буде з ресторанами у випадку затяжних блекаутів

За справді важких обстрілів і тривалих відключень ситуація може стати значно складнішою. У такому випадку близько половини закладів громадського харчування можуть тимчасово призупинити роботу, проте масової хвилі закриттів не буде.

Не буде валу закриттів ресторанів, тому що всі, хто хотів закритися, насправді вже позакривалися,

– стверджує Насонова.

Зараз ті компанії, які залишилися, вже розуміють ризики та мають готовність працювати в цих умовах. Деякі підприємці навіть продовжують відкривати нові заклади, якщо бачать можливість зайняти вільну нішу, зокрема в Києві чи Львові.

Три сценарії зими для ресторанного бізнесу

За оцінкою Насонової, подальший розвиток ситуації залежатиме насамперед від масштабів відключень, обстрілів та погодних умов. Можливі три основні сценарії:

Оптимістичний: масштабних системних відключень не буде, а більшість ресторанів працюватиме у звичному режимі. Такий варіант експертка порівнює з літом 2026 року, коли перебоїв з електроенергією майже не було. Базовий: обстріли триватимуть, але точкові відключення швидко усуватимуть. Генератори допомагатимуть підтримувати роботу, а тимчасово заморозити діяльність можуть близько чверті закладів. Песимістичний: тривалі відключення, сильні морози та довгі повітряні тривоги. Тоді працювати може залишитися лише половина ресторанів або навіть менше, а решта призупинить роботу до весни.

Таким чином, головним питанням для ресторанного бізнесу цієї зими може стати не кількість генераторів, а здатність компаній пережити кілька місяців низької або нестабільної виручки.

До слова, сам генератор більше не врятує бізнес під час відключень світла. Один із варіантів вирішення проблеми – створення власної енергосистеми, яка може об'єднувати кілька джерел і технологій.

Зокрема, йдеться про сонячну генерацію, системи накопичення енергії BESS, зовнішню електромережу та автоматизоване управління. Так, бізнес дедалі більше переходить до комплексного підходу, де електроенергію не просто виробляють під час аварій, а накопичують, розподіляють і використовують з урахуванням вартості та реальних потреб компанії.