В Киеве уже закрылись сотни заведений

Прошлой зимой и весной в Киеве закрылись или приостановили работу около 500 заведений общественного питания. Впрочем, связывать это именно с отключениями света было бы неправильно, считает эксперт ресторанного бизнеса Ольга Насонова, пишет "РБК-Украина".

По ее оценкам:

около 150 объектов снесли как МАФы;

остальные заведения не выдержали длительных отключений;

дополнительным фактором стало то, что люди из-за обстрелов и перебоев с электроэнергией реже выходили из дома.

Поэтому в этом сезоне бизнес уделяет больше внимания не только генераторам, но и собственной финансовой устойчивости.

Малый бизнес, не входящий в сеть, может работать в убыток три–четыре месяца... Сети могут позволить себе работать в убыток даже год и более,

– объясняет Насонова.

Именно поэтому большие компании могут позволить себе иную стратегию. Если отдельный ресторан становится нерентабельным из-за отключений или падения посещаемости, его не обязательно будут закрывать навсегда. В этом сезоне, по словам эксперта, набирает распространение практика временного "замораживания" таких точек до весны.

Что будет с ресторанами в случае затяжных отключений электроэнергии

При действительно интенсивных обстрелах и длительных отключениях ситуация может значительно усложниться. В таком случае около половины заведений общественного питания могут временно приостановить работу, однако массовой волны закрытий не будет.

Не будет массовых закрытий ресторанов, потому что все, кто хотел закрыться, на самом деле уже закрылись,

– утверждает Насонова.

Сейчас те компании, которые остались, уже понимают риски и готовы работать в этих условиях. Некоторые предприниматели даже продолжают открывать новые заведения, если видят возможность занять свободную нишу, в частности в Киеве или Львове.

Три сценария зимы для ресторанного бизнеса

По оценке Насоновой, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть прежде всего от масштабов отключений, обстрелов и погодных условий. Возможны три основных сценария:

Оптимистический: масштабных системных отключений не будет, а большинство ресторанов будет работать в привычном режиме. Такой вариант эксперт сравнивает с летом 2026 года, когда перебоев с электроэнергией почти не было. Базовый: обстрелы будут продолжаться, но точечные отключения будут быстро устраняться. Генераторы будут помогать поддерживать работу, а временно приостановить деятельность могут около четверти заведений. Пессимистический: длительные отключения, сильные морозы и длительные воздушные тревоги. Тогда работать сможет лишь половина ресторанов или даже меньше, а остальные приостановят работу до весны.

Таким образом, главным вопросом для ресторанного бизнеса этой зимой может стать не количество генераторов, а способность компаний пережить несколько месяцев низкой или нестабильной выручки.

К слову, сам по себе генератор уже не спасет бизнес во время отключений света. Один из вариантов решения проблемы – создание собственной энергосистемы, которая может объединять несколько источников и технологий.

В частности, речь идет о солнечной генерации, системах накопления энергии BESS, внешней электросети и автоматизированном управлении. Так, бизнес все больше переходит к комплексному подходу, при котором электроэнергию не просто вырабатывают во время аварий, а накапливают, распределяют и используют с учетом стоимости и реальных потребностей компании.