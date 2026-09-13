Почему генератор больше не решает проблему

Сейчас отключения света превратились в отдельный операционный риск, а стоимость электроэнергии может зависеть от времени суток и нагрузки. Об этом рассказала коммерческий директор SUNSAY NRG Екатерина Мокровольская, пишет NV Бизнес.

Особенно остро это ощущают малый и средний бизнес. Даже несколько часов без электроэнергии могут означать:

остановку работы оборудования;

потерю части выручки;

простои персонала;

срыв запланированных операций;

дополнительные расходы на возобновление работы.

Поэтому генератор, который просто включается при отключении электроэнергии, все чаще рассматривают лишь как один из элементов энергетической системы.

Что бизнесу предлагают сделать ставку

Один из вариантов – создание собственной энергосистемы, которая может объединять несколько источников и технологий. В частности, речь идет о солнечной генерации, системах накопления энергии BESS, внешней электросети и автоматизированном управлении. Такая модель позволяет не только вырабатывать электроэнергию, но и накапливать ее, а также использовать тогда, когда это наиболее выгодно или когда возникают перебои с поставками.

Энергетическая автономность может приносить компании экономический эффект сразу по нескольким направлениям. В частности, предприятие может:

меньше покупать электроэнергию из сети;

использовать накопленную энергию в часы пикового потребления;

сократить потери из-за вынужденных простоев;

эффективнее распределять нагрузку;

в определенных конфигурациях продавать избыток произведенной электроэнергии.

Как бизнесу начать переход на собственную энергосистему

Полностью перестраивать энергообеспечение сразу необязательно. Первым шагом может стать энергоаудит, который поможет понять реальные потребности предприятия.

Далее систему можно создавать постепенно – в зависимости от финансовых возможностей и полученного эффекта. Последовательность действий может выглядеть так:

Проанализировать фактическое потребление электроэнергии. Определить, сколько компания теряет из-за отключений. Оценить, какое оборудование соответствует нагрузке предприятия. Рассчитать ожидаемую экономию и срок окупаемости. Постепенно добавлять генерацию, накопители и резервные источники.

То есть бизнесу советуют начинать не с покупки самого дорогого оборудования, а с расчетов.

Таким образом, генератор остается полезным резервным источником, однако сам по себе уже не гарантирует энергетической стабильности предприятия. Бизнес все больше переходит к комплексному подходу, при котором электроэнергию не просто производят во время аварий, а накапливают, распределяют и используют с учетом стоимости и реальных потребностей компании.

Будет ли Россия наносить удары по энергетике Украины с наступлением холодов

Несколько лет подряд Россия проводила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, однако сейчас появилась возможность объявить ограниченное перемирие на зимний период.

Ключевым результатом поездок спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву стало открытие дипломатического окна для Кремля. В ходе консультаций американские представители подчеркивали, что дальнейшая эскалация не имеет практического смысла, а предыдущие массированные удары по украинской энергетике не смогли сломить стойкость страны.

В то же время существенного дипломатического прорыва ожидают не раньше завершения российских псевдовыборов 18–20 сентября. После этого могут состояться переговоры с участием Украины, России, США и европейских стран. Киев также допускает компромиссы в вопросах энергетики и поставок зерна, но при условии ответных шагов со стороны Москвы.