Бізнес зможе працювати без графіків відключень світла: Кабмін назвав умови

Український бізнес отримав можливість не потрапляти під графіки обмеження електропостачання. Проте скористатися цим зможуть не всі підприємства – уряд визначив конкретну умову.

У яких компаній не буде відключень світла

Відключення світла більше не заважатимуть працювати окремим підприємствам, таке рішення Кабінет Міністрів ухвалив рішення за ініціативи Міністерства енергетики. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр – Міністр енергетики Денис Шмигаль.

Йдеться про промислових і комерційних споживачів, які забезпечують щонайменше 80% власного споживання електроенергією з альтернативних для загальної мережі джерел. Зокрема, за рахунок:

електроенергії власного виробництва;

об'єктів розподіленої генерації в межах одного оператора системи розподілу;

імпортованої електроенергії.

Навіщо уряд запровадив нові правила

У Міненерго розраховують, що новий механізм стане стимулом для бізнесу інвестувати у власну генерацію та збільшувати імпорт електроенергії.

Зокрема, правила поширюватимуться на газопоршневі та газотурбінні установки розподіленої генерації. Очікується, що це сприятиме появі нових генерувальних потужностей, передусім у регіонах, де є дефіцит електроенергії.

Водночас збільшення імпорту має допомогти бізнесу отримувати необхідні обсяги електроенергії на ринкових умовах.

Для України прогнозують важку зиму

Майбутній опалювальний сезон може стати найскладнішим для української енергосистеми від початку повномасштабної війни. Росія змінює тактику ударів і намагається завдати шкоди не лише енергетиці, а й іншій критичній інфраструктурі.

За словами Дениса Шмигаля, торік основними цілями російських атак були електростанції та об'єкти теплопостачання. Тепер російські війська дедалі частіше намагаються бити по системах водопостачання.

Міністр пояснив, що навіть за відсутності електроенергії люди можуть певний час виживати, якщо працюють системи газопостачання та водопостачання. Натомість пошкодження водопроводу та каналізації може спричинити значно серйозніші наслідки. Саме тому захист критичної інфраструктури залишається одним із ключових завдань напередодні зими.