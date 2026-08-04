Чому Шмигаль назвав майбутню зиму найважчою від початку війни

Міністр енергетики України Денис Шмигаль в інтерв'ю Politico заявив, що майбутній опалювальний сезон може стати найважчим для української енергосистеми з початку повномасштабної війни. За його словами, Росія прагне остаточно вивести з ладу критичну інфраструктуру країни, щоб послабити економіку та оборонну промисловість.

Шмигаль наголосив, що торік основними цілями російських ударів були електростанції та об'єкти теплопостачання. Тепер, за його словами, російські війська змінили тактику й дедалі частіше намагаються атакувати системи водопостачання.

Міністр пояснив, що без електроенергії українці ще можуть певний час виживати за наявності газу та води, однак без водопостачання й каналізації наслідки можуть бути значно серйознішими. Саме тому захист критичної інфраструктури залишається одним із головних пріоритетів держави.

За словами Шмигаля, Росія вже пошкодила або зруйнувала понад 80% українських генеруючих потужностей. Якщо до початку повномасштабного вторгнення Україна виробляла близько 54,5 гігавата електроенергії, то після окупації частини територій цей показник скоротився до 32 гігаватів, а після останньої хвилі атак фактична генерація становить лише близько 12 гігаватів.

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Як Україна готується до нового опалювального сезону

Шмигаль зазначив, що Україна одночасно працює над посиленням протиповітряної оборони та підвищенням стійкості енергетичної інфраструктури. Для захисту енергетичних, газових і водних об'єктів будують спеціальні укриття, а в регіонах встановлюють модульні котельні та генератори, які складніше виявити й знищити масованими ударами.

Важливою потребою залишається й посилення системи ППО. За словами міністра, Україні необхідні додаткові ракети-перехоплювачі PAC-3 для комплексів Patriot, щоб ефективніше захищати енергетичні об'єкти від російських балістичних ракет.

Крім військової допомоги, Україна потребує додаткового міжнародного фінансування. Як зазначив Шмигаль, до початку зими необхідно залучити ще 500 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України для закупівлі нового обладнання на заміну пошкодженому. Також державній компанії "Нафтогаз" потрібно близько 400 мільйонів євро для відновлення газової інфраструктури після російських атак.

Попри песимістичні прогнози щодо можливого продовження масованих ударів, Шмигаль переконаний, що Україна змогла адаптуватися до енергетичних викликів війни. Він наголосив, що держава активно готується до опалювального сезону і має намір пройти його навіть за найскладнішого сценарію.

До слова, прем'єр-міністр України Сергій Корецький розповів, що Україна повинна мислити найгіршим з усіх сценаріїв у плані стану енергетики взимку. Таким чином вдасться краще підготуватися до можливих наслідків російських атак.