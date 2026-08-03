Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький на нараді з послами у Києві 3 серпня, інформує 24 Канал.

Що сказав Корецький стосовно підготовки енергетики до зими?

Сергій Корецький наголосив, що український уряд на п'ятому році зобов'язаний по будь-чому, що б це не було, чи то по потребі фінансів, по залученню, по зброї, по викликах, які чекають країну взимку, мислити найгіршим зі всіх можливих сценаріїв.

Ворога треба переоцінити, себе недооцінити. І тоді ми точно отримаємо результат,

– пояснив очільник Кабміну.

За його словами, на п'ятому році війни мислити базовим сценарієм стосовно наслідків від ворожих атак узимку – не припустимо. Бо ворог також адаптується, вдосконалюється, і це веде до нових викликів і до нових загроз.

Скільки грошей потрібно на відновлення енергетики України?

Сергій Корецький також підкреслив, що незабезпечена потреба української енергетики напередодні опалювального сезону становить близько 650 мільйонів євро.

За словами прем'єра, Фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад 2 мільярди євро. Однак партнерам необхідно продовжувати залучення допомоги.

Темп мобілізації допомоги не можна знижувати. Ця зима об'єктивно буде складною,

– заявив Корецький.

Глава уряду наголосив, що Україна має не лише відновлювати зруйновану радянську енергетичну інфраструктуру, а й будувати за підтримки партнерів нову розподілену генерацію. Корецький зауважив, що вона ефективніша та дозволяє скоротити викиди вуглецю.

Прем'єр-міністр також заявив, що деякі країни СНД можуть допомогти Україні вагонами та локомотивами на тлі посилення російських атак на залізничну інфраструктуру.

Нагадаємо, Володимир Зеленський казав, що він поки що повністю не задоволений виконанням Планів стійкості стосовно підготовки до опалювального сезону 2026 – 2027 років. За словами президента, уряду треба дуже швидко включатись.