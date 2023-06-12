Повернуться до газет: виробник туалетного паперу та прокладок йде з Росії

Міжнародний бізнес продовжує йти з Росії. Про повне припинення роботи з окупантами оголосила компанія Essity.

Міжнародна компанія Essity, штаб-квартира якої базується у Швеції, заявила про припинення своєї діяльності у Росії. Згідно із заявою компанії, на прибуток це не вплине жодним чином.

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Росіяни залишаться без засобів гігієни

Повідомляється, що насамперед йдеться про закриття трьох фабрик, які працювали у Росії. Що стосується рівня продажів товарів, то вони не перевищували 2% від загальносвітового обсягу. Це дозволяє аналітикам припускати, що вихід з ринку окупантів на фінансовий стан компанії не матиме ніякого впливу.

Які популярні товари виготовляє Essity:

туалетний папір Zewa;

прокладки Libresse.

Також фабрики компанії, які працювали у Росії, заготовляли підгузки, серветки, засоби жіночої гігієни, антисептичні гелі та мила. Повідомляється, що місцеві потужності шведській компанії довелося продати на 1,7 мільярда шведських крон.

Причиною такого знецінення активів став закон росіян, який вони прийняли проти бізнесу, який турбується про свою репутацію та йде з їхнього ринку.