Международная компания Essity, штаб-квартира которой базируется в Швеции, заявила о прекращении своей деятельности в России. Согласно заявлению компании, на прибыль это не окажет никакого влияния.

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Россияне останутся без средств гигиены

Сообщается, что, прежде всего, речь идет о закрытии трех фабрик, работавших в России. Что касается уровня продаж товаров, то они не превышали 2% общемирового объема. Это позволяет аналитикам предполагать, что выход с рынка оккупантов на финансовое состояние компании не будет иметь никакого влияния.

Какие популярные товары производит Essity:

туалетная бумага Zewa;

прокладки Libresse.

Также фабрики компании, работавшие в России, производили подгузники, салфетки, средства женской гигиены, антисептические гели и мыла. Сообщается, что местные мощности шведской компании пришлось продать на 1,7 млрд шведских крон.

Причиной такого обесценения активов стал закон россиян, который они приняли против бизнеса, заботящегося о своей репутации и уходящего с их рынка.