Чоловіків 18 – 22 років стало менше на ринку праці: у яких сферах почалися проблеми

Виїзд чоловіків віком 18 – 22 років позначився на українському ринку праці. У частині галузей роботодавці відчули нестачу працівників особливо гостро, а бізнесу доводиться шукати способи компенсувати скорочення кількості кандидатів.

68% роботодавців відчули посилення дефіциту працівників

Дані Work.ua дають змогу побачити, як змінилася поведінка кандидатів на ринку праці в Україні. Водночас самі показники відгуків не відповідають на інше важливе питання: наскільки ці зміни відчув бізнес.

Після опитування 967 роботодавців результати показали, що 68% опитаних тією чи іншою мірою відчули посилення дефіциту працівників. Водночас лише 7% роботодавців зазначили, що відтік чоловіків 18 – 22 років не вплинув на дефіцит кадрів.

Результати опитування / інфографіка Work.ua

Видається цікавим, що лише 7% роботодавців відповіли, що відтік цієї групи не вплинув на дефіцит, оскільки вони почали наймати працівників інших вікових і соціальних груп. Можна обережно припустити, що роботодавці все ще не надто активно адаптують найм до змін на ринку й продовжують орієнтуватися на ті категорії працівників, якими звикли закривати вакансії,

– йдеться в дослідженні.

В окремих відповідях у категорії "Інше" роботодавці звертали увагу ще на один момент. За їхніми словами, разом із молодими чоловіками могли звільнятися та виїжджати за кордон їхні партнерки.

Це потенційно може пояснювати невелике скорочення активності жінок віком 18 – 22 років. Водночас Work.ua застерігає від широких висновків: поодинокі відповіді роботодавців не можна автоматично поширювати на весь ринок праці.

Де дефіцит працівників відчувають найгостріше

Є галузі, де роботодавці найчастіше повідомляли про відчутне посилення дефіциту кадрів. До них увійшли:

готельно-ресторанний бізнес;

роздрібна торгівля;

будівельна промисловість;

деревообробка;

харчова промисловість;

оптова торгівля;

металургійна промисловість;

автобізнес та автосервіс;

машинобудування;

транспорт і логістика.

Дослідники також зіставили результати опитування роботодавців із даними про поведінку кандидатів на Work.ua. Тут помітний перетин двох незалежних масивів даних:

У готельно-ресторанному бізнесі та роздрібній торгівлі традиційно значну частку кандидатів становить молодь. Водночас кількість чоловіків віком 18 – 22 років, які протягом року відгукувалися на вакансії у категоріях "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" та "Роздрібна торгівля", скоротилася приблизно на 29%.

Тобто саме ті галузі, де молоді кандидати є важливою частиною потенційного кадрового резерву, одночасно опинилися серед тих, де роботодавці найчастіше говорять про посилення дефіциту працівників.