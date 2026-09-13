68 % работодателей ощутили усиление дефицита работников

Данные Work.ua позволяют увидеть, как изменилось поведение соискателей на рынке труда в Украине. В то же время сами показатели отзывов не дают ответа на другой важный вопрос: насколько эти изменения ощутил бизнес.

По итогам опроса 967 работодателей результаты показали, что 68% респондентов в той или иной степени ощутили усиление дефицита работников. При этом лишь 7% работодателей отметили, что отток мужчин в возрасте 18–22 лет не повлиял на дефицит кадров.

Результаты опроса / инфографика Work.ua

Интересно, что лишь 7% работодателей ответили, что отток этой группы не повлиял на дефицит, поскольку они начали нанимать работников других возрастных и социальных групп. Можно осторожно предположить, что работодатели все еще не слишком активно адаптируют набор персонала к изменениям на рынке и продолжают ориентироваться на те категории работников, которыми привыкли заполнять вакансии,

– говорится в исследовании.

В отдельных ответах в категории "Прочее" работодатели обращали внимание еще на один момент. По их словам, вместе с молодыми мужчинами могли увольняться и уезжать за границу их партнерши.

Это потенциально может объяснять небольшое снижение активности женщин в возрасте 18–22 лет. В то же время Work.ua предостерегает от поспешных выводов: единичные ответы работодателей нельзя автоматически распространять на весь рынок труда.

Где дефицит работников ощущается наиболее остро

Есть отрасли, в которых работодатели чаще всего сообщали о заметном усилении дефицита кадров. К ним относятся:

гостинично-ресторанный бизнес;

розничная торговля;

строительная промышленность;

деревообработка;

пищевая промышленность;

оптовая торговля;

металлургическая промышленность;

автобизнес и автосервис;

машиностроение;

транспорт и логистика.

Исследователи также сопоставили результаты опроса работодателей с данными о поведении кандидатов на Work.ua. Здесь заметно пересечение двух независимых массивов данных:

В гостинично-ресторанном бизнесе и розничной торговле традиционно значительную долю кандидатов составляет молодежь. В то же время количество мужчин в возрасте 18–22 лет, которые в течение года откликались на вакансии в категориях "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" и "Розничная торговля", сократилось примерно на 29%.

То есть именно те отрасли, где молодые кандидаты являются важной частью потенциального кадрового резерва, одновременно оказались среди тех, где работодатели чаще всего говорят об усилении дефицита работников.