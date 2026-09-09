Бизнес стал более осторожным в вопросах найма сотрудников

Российские атаки, участившиеся в течение предыдущих месяцев, повлияли на рынок труда в Украине – спрос на работников снизился. Об этом рассказал заместитель главы НБУ Владимир Лепушинский, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, предприятия, сталкивающиеся с повреждением или уничтожением производственных и складских мощностей, перебоями в логистике и высокой неопределенностью, не спешат расширять штат.

Это напрямую сказывается и на количестве новых вакансий. Компании более осторожно оценивают потребность в дополнительных работниках и возможность расширения деятельности. По данным августовского опроса предприятий, ожидания относительно численности персонала в различных сферах существенно различаются:

строительный бизнес рассчитывал на увеличение численности персонала;

промышленность ожидала сокращения численности персонала;

торговые компании также прогнозировали сокращение числа работников;

сектор услуг ожидал сокращения, хотя наиболее пессимистичные прогнозы были именно в промышленности.

Дефицит кадров никуда не исчез

Несмотря на снижение спроса на новых работников, бизнес продолжает сталкиваться с кадровым дефицитом. Одним из главных ограничений для работы предприятия называют нехватку квалифицированных специалистов.

Поэтому рынок труда хорошо иллюстрирует общее состояние экономики. Бизнес стал более осторожным в найме из-за усиления рисков безопасности, но борьба за имеющихся работников никуда не исчезла. Для многих предприятий сдерживающим фактором для производства остается уже не столько отсутствие спроса на их продукцию, сколько физическая нехватка людей, которые могут ее производить,

– отметил Лепушинский.

Таким образом, сокращение количества вакансий не означает, что проблема дефицита кадров для украинского бизнеса исчезла. Предприятия вынуждены одновременно сдерживать расширение и конкурировать за работников, которых уже не хватает.

К слову, украинский рынок труда в ближайшие годы может существенно измениться: на спрос на профессии будут влиять не только технологии, но и дефицит работников, а также война.

Оценить, какие специальности будут востребованы через 3–5 лет, можно, если посмотреть на то, как изменилась повседневная работа за последнее десятилетие. В частности, сложнее автоматизировать сферы, где требуется физическое присутствие человека, ручной труд или постоянное взаимодействие с реальной средой: доставка еды, строительные услуги, работа в агросекторе.