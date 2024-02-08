Компанія Moeller-Maersk опублікувала свій фінансовий звіт. Радісних новин у ньому мало.

Гігант переживає кризу

Moeller-Maersk – це найбільша транспортно-логістична компанія у світі. У 2022 році чистий прибуток складав аж 29,32 мільярда доларів.

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Однак вже у 2023 році справи компанії пішли на різкий спад. Згідно з опублікованим звітом, виручка скоротилася з 81,53 до 51,07 мільярдів, а чистий прибуток склав лише 3,91 мільярда доларів.

Головною причиною називають падіння прибутків від Суецького каналу, вони скоротилися вдвоє. У всьому винні атаки хуситів у Червоному морі.

Moeller-Maersk – це данська судноплавна та логістична компанія, яка заснована ще у 1904 році. Має офіси у 135 країнах світу, головний – у Копенгагені.

Через невизначеність у майбутньому компанія оголосила про те, що припиняє програму викупу власних акцій. Вільний грошовий потік повинен скоротитися до 5 мільярдів доларів.

Водночас аналітики компанії припускають, що у 2024 році справи принаймні стабілізуються та навіть трішки підуть вгору. Однак їхні прогнози щодо зростання глобального ринку перевезень дуже обережні – на рівні 2,5 – 4,5%.