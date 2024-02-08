Гигант переживает кризис

Moeller-Maersk – это крупнейшая транспортно-логистическая компания в мире. В 2022 году чистая прибыль составляла аж 29,32 миллиарда долларов.

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Однако уже в 2023 году дела компании пошли на резкий спад. Согласно опубликованному отчету, выручка сократилась с 81,53 до 51,07 миллиарда, а чистая прибыль составила лишь 3,91 миллиарда долларов.

Главной причиной называют падение доходов от Суэцкого канала, они сократились вдвое. Главной причиной называют падение доходов от Суэцкого канала, они сократились вдвое. Во всем виноваты атаки хуситов в Красном море.

Moeller-Maersk – это датская судоходная и логистическая компания, которая основана еще в 1904 году. Имеет офисы в 135 странах мира, главный – в Копенгагене.

Из-за неопределенности в будущем компания объявила о том, что прекращает программу выкупа собственных акций. Свободный денежный поток должен сократиться до 5 миллиардов долларов.

В то же время аналитики компании предполагают, что в 2024 году дела по крайней мере стабилизируются и даже немного пойдут вверх. Однако их прогнозы по росту глобального рынка перевозок очень осторожные – на уровне 2,5 – 4,5%.