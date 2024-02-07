Ремоут настолько глубоко вошел в мир бизнеса, что уж точно останется с нами навсегда, рассказывает 24 Канал. Вместе с Škoda рассматриваем несколько методик, которые позволят получать максимальную отдачу от команды, общение с которой происходит только через вебкамеру.

Интересно Особенности делового мира: о каких этических аспектах ведения дел стоит знать всем

Четкая коммуникация

Современные технологические возможности позволяют легко общаться, управлять проектами и следить за прогрессом без необходимости физического присутствия в офисе. Сложно придумать задачи, с которыми бы не удалось справиться с помощью программ, которые предлагает рынок.

Технологии обеспечивают безбарьерную коммуникацию / Фото Pixabay

Однако важно помнить, что "+1 чат" в основном может стать преградой для выполнения поставленных задач, ведь отслеживание уведомлений во множестве каналов будет отнимать внимание и энергию. Именно поэтому нужно наладить коммуникацию таким образом, чтобы процесс обмена сообщениями был максимально удобным и не влиял на скорость работы.

Не менее четкие ожидания

Прежде чем работник начнет выполнять задание, у него должно быть очень конкретное понимание того, как будет выглядеть конечный результат и по каким критериям его будут оценивать. Иначе существует большой риск получить совсем не то, что имелось в виду. К этому добавятся и другие проблемы:

потеря времени;

недоверие между руководителем и исполнителем;

демотивация работника;

обострение коммуникации внутри команды.

Важно очень четко формулировать задачи и желаемый результат / Фото Pixabay

Для того, чтобы избежать "подводных камней" и недоразумений, можно разбить задачи на этапы и "сверять часы" после каждого из них. Это позволит выявить расхождения сразу после их появления и быстро устранить все неточности.

Важно измерять производительность, а не время

Удаленная работа привлекает многих людей свободой планирования и гибкостью графика. Поэтому не стоит сильно загонять команду во временные рамки рабочего дня, требуя немедленно отвечать на каждое сообщение.

Команда должна быть эффективной, а не просто постоянно занятой / Фото Pixabay

Кроме того, любую команду нужно строить на доверии и признании компетентности каждого участника. Микроменеджмент давно вышел из моды, поэтому важно сконцентрироваться на прогрессе выполнения задач, а не на контроле за тем, сколько времени работник проводит за монитором.

Не только работа, но и взаимоотношения

Ни для кого не секрет, что глубокие командные связи часто формируются в неформальной атмосфере. То, что участники находятся на большом расстоянии друг от друга, не означает, что их общение может касаться только рабочих вопросов.

Команда – это не только о работе / Фото Pixabay

Тренинги, обсуждение фильмов и дружеские посиделки – при желании даже онлайн можно устроить хороший тимбилдинг. Не стоит забывать о таких вещах, ведь они положительно влияют и на рабочий процесс: работники будут лучше понимать друг друга и теснее взаимодействовать между собой для достижения общей цели.

Авто, которое поможет получить максимум в любой ситуации

Несмотря на множество возможностей, которые позволяют работать на расстоянии, иногда случаются ситуации, когда без личного присутствия не обойтись. К тому же довольно часто необходимо действовать очень быстро. Именно поэтому лучше иметь помощника, который не подведет ни в обычной жизни, ни на пути к локации, где будут происходить важные переговоры.

Таким надежным партнером станет Škoda Kodiaq. Это мощный современный и просторный семиместный кроссовер, с которым можно быть уверенным: ни один из пассажиров не будет жаловаться на усталость во время поездки. Ведь Kodiaq – самый большой внедорожник в семье Skoda и, конечно, удобный для длительных путешествий.

О постоянном комфорте водителя и пассажиров "заботится" богатое оснащение авто. В частности, речь идет о бесключевом доступе, подогрев сидений, задний парктроник и двухзонный климат-контроль.

Система подключения к смартфону покажет ситуацию в автомобиле, даже если владелец находится в другом городе. А в наиболее роскошной версии L&K кроссовер имеет кожаный салон, премиальную аудиосистему Canton с 10 динамиками и навигационную систему Amundsen.

Škoda Kodiaq – новые возможности для водителя и пассажиров / Фото Škoda

Владелец Škoda Kodiaq всегда может чувствовать себя уверенно, ведь в моторной гамме на выбор – бензиновые или дизельные двигатели мощностью 150 – 200 лошадиных сил с автоматической коробкой передач. А полный привод гарантирует беспроблемное передвижение на любых дорогах и вне их.

Очевидно, что Škoda Kodiaq не просто так сохраняет за собой статус флагмана бренда в семье кроссоверов – это удачное сочетание лучших технологий, которые доступны в европейском автопроме. Такой автомобиль станет чрезвычайно удачной инвестицией, которая ежедневно будет приносить бонусы в виде презентабельности, мобильности и идеального комфорта.