Volkswagen більше не працює у Росії: продаж компанії вже повністю завершився

Німецький автомобільний концерн Volkswagen довго намагався позбутися свого бізнесу у Росії. Тепер цей процес можна назвати завершеним.

Епопея з виходом Volkswagen з російського ринку нарешті закінчилася. Компанія радісно повідомила про те, що жодним чином більше не працює з окупантами.

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Volkswagen повністю вийшов з російського ринку

Згідно з повідомленням компанії, продаж російського бізнесу вже повністю завершений. Покупцем бізнесу Volkswagen у Росії став місцевий автодилер "Авілон".

Що купили росіяни у Volkswagen:

ТОВ "Фольксваген Груп Рус" (включно з усіма дочірніми компаніями);

ТОВ "Арт-Фінанс";

завод у Калузі, на якому виготовляли Volkswagen Tiguan та Volkswagen Polo.

Раніше повідомлялося, що сума угоди повинна скласти близько 125 мільйонів євро.

Які відомі компанії залишаються працювати у Росії

Нещодавнє дослідження показало, що працювати на території Росії залишились понад 1200 бізнесів, ще понад 500 у процесі виходу з ринку окупантів.

Серед найвідоміших брендів, які залишилися працювати у Росії, такі компанії як Phillip Morris, Pepsi, Auchan, Metro, Danone, Mars.