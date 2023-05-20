Епопея з виходом Volkswagen з російського ринку нарешті закінчилася. Компанія радісно повідомила про те, що жодним чином більше не працює з окупантами.
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Volkswagen повністю вийшов з російського ринку
Згідно з повідомленням компанії, продаж російського бізнесу вже повністю завершений. Покупцем бізнесу Volkswagen у Росії став місцевий автодилер "Авілон".
Що купили росіяни у Volkswagen:
- ТОВ "Фольксваген Груп Рус" (включно з усіма дочірніми компаніями);
- ТОВ "Арт-Фінанс";
- завод у Калузі, на якому виготовляли Volkswagen Tiguan та Volkswagen Polo.
Раніше повідомлялося, що сума угоди повинна скласти близько 125 мільйонів євро.
Які відомі компанії залишаються працювати у Росії
Нещодавнє дослідження показало, що працювати на території Росії залишились понад 1200 бізнесів, ще понад 500 у процесі виходу з ринку окупантів.
Серед найвідоміших брендів, які залишилися працювати у Росії, такі компанії як Phillip Morris, Pepsi, Auchan, Metro, Danone, Mars.