Продавали вживані авто з Кореї: БЕБ викрило масштабну схему несплати податків

Компанія, яка продавала в Україні вживані автомобіл з Південної Кореї, не задекларувала повний обсяг реалізації. Через це державний бюджет недоотримав значну суму податку на додану вартість

Як працювала схема

За даними слідства, підприємство не відобразило у податковій звітності повний обсяг проданих автомобілів за відповідний період, що кваліфікували як ухилення від сплати податків, повідомили в БЕБ.

У результаті сума несплаченого податку на додану вартість перевищила 12,2 мільйона гривень. Порушення виявили працівники Державної податкової служби під час позапланової перевірки.

Керівнику повідомили про підозру

Керівнику підприємства повідомили про підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Водночас у ході розслідування компанія повністю відшкодувала завдані державі збитки – сплатила 12,2 мільйона гривень ПДВ. Тепер питання звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності має розглянути суд.

Які покарання загрожують в Україні за ухилення від сплати податків

В Україні умисне ухилення від сплати податків може каратися значними штрафами, а в окремих випадках – позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна:

Зокрема, якщо сума недоплати становить від 85 тисяч гривень, штраф може сягати від 10 тисяч до 15 тисяч неоподаткованих мінімумів: у 2026 році це 170 – 255 тисяч гривень.

За особливо велику недоплату – від 119 тисяч гривень – передбачений штраф у 255 – 425 тисяч гривень, а також можливі додаткові санкції.

Водночас штраф за прострочення податкових платежів залежить від тривалості затримки. За даними Державної податкової служби, якщо ФОП затримує сплату податків до 30 днів, штраф становить 10% від суми податкового боргу.



