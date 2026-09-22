Как действовала схема

По данным следствия, предприятие не отразило в налоговой отчетности полный объем проданных автомобилей за соответствующий период, что квалифицировали как уклонение от уплаты налогов, сообщили в БЭБ.

В результате сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость превысила 12,2 миллиона гривен. Нарушение выявили сотрудники Государственной налоговой службы в ходе внеплановой проверки.

Руководителю сообщили о подозрении

Руководителю предприятия сообщили о подозрении по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном уклонении от уплаты налогов в очень больших размерах.

В то же время в ходе расследования компания полностью возместила нанесенный государству ущерб – уплатила 12,2 миллиона гривен НДС. Теперь вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности должен рассмотреть суд.

Какие наказания грозят в Украине за уклонение от уплаты налогов

В Украине умышленное уклонение от уплаты налогов может наказываться значительными штрафами, а в отдельных случаях – лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также конфискацией имущества:

В частности, если сумма недоплаты составляет от 85 тысяч гривен, штраф может достигать от 10 тысяч до 15 тысяч необлагаемых минимумов: в 2026 году это 170–255 тысяч гривен.

За большую недоплату – от 119 тысяч гривен – предусмотрен штраф в размере 255–425 тысяч гривен, а также возможны дополнительные санкции.

В то же время штраф за просрочку уплаты налогов зависит от продолжительности задержки. По данным Государственной налоговой службы, если ФЛП задерживает уплату налогов до 30 дней, штраф составляет 10% от суммы налогового долга.