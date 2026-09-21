Продавці масово судяться з російськими Wildberries та Ozon, вимагаючи гроші: що сталося

Удари безпілотників по логістичних об'єктах російських маркетплейсів Wildberries та Ozon спричинили для компаній не лише значні матеріальні втрати. Після атак продавці, які втратили свої товари або зіткнулися з проблемами з виплатами, почали масово подавати претензії та позови до платформ.

Що вимагають селери Wildberries та Ozon

Із 15 липня до 15 вересня до ТОВ РВБ, яке працює з Wildberries, надійшло 599 нових заяв, що стосуються компанії. Про це пише The Moscow Times.

Ситуація з Ozon також змінилася. Юрособа маркетплейсу – ТОВ "Інтернет Рішення" – стала відповідачем за 236 новими позовами. Цей показник більш ніж удвічі перевищує торішній. Значну частину претензій подають невеликі компанії, які займаються онлайн-торгівлею.

Зростання кількості судових спорів відбувається на тлі систематичних ударів по логістичній інфраструктурі Wildberries та Ozon:

Склади Wildberries почали зазнавати регулярних атак із 18 липня, тоді як об'єкти Ozon почали атакувати з 25 серпня.

За даними Міжнародної асоціації розвитку маркетплейсів та підприємців, через ці нальоти постраждали понад 400 тисяч селлерів, а сукупні збитки, за оцінками організації, становили 600 – 800 мільярдів рублів.

Водночас нові судові позови продавців безпосередньо пов'язані не лише з масштабом атак, а й із наслідками для конкретного бізнесу. У Спілці продавців маркетплейсів (СПМ) зазначають, що селлери дедалі частіше звертаються до суду через втрату товарів.

Керівник практики "Цифровізація" "КСК Груп" Михайло Болдирєв зазначив, що частина нових спорів пов'язана саме з наслідками атак на інфраструктуру маркетплейсів.

За його словами, продавці Wildberries активно використовують звіти про збитки, які публікує сама компанія. На підставі цих документів вони направляють маркетплейсу претензії та оскаржують відмову платформи брати на себе відповідальність за втрати.

Водночас причиною частини позовів можуть бути й затримки з виплатами продавцям Wildberries. За словами Болдирєва, ця проблема також стала помітнішою на тлі масштабних перебоїв у роботі платформи.

Згідно з опитуванням СПМ, 95,6% селлерів заявили, що не отримали гроші за розрахунковий тиждень із 27 липня до 2 серпня. Раніше з подібними перебоями стикалася значно менша кількість продавців. У Wildberries пояснювали затримки DDoS-атаками.

Пізніше стало відомо, що продавці повідомили російський уряд про невиплачені кошти на суму близько 20 мільярдів рублів за результатами продажів за останній тиждень липня.

Кількість суперечок може зростати

Директор Інституту розвитку підприємництва та економіки Артур Гафаров прогнозує подальше збільшення кількості спорів між продавцями та маркетплейсами. За його словами, на це впливає не лише ситуація навколо атак на логістичну інфраструктуру, а й загальне зростання кількості підприємців, які працюють через такі платформи.

Предметом судових розглядів можуть ставати різні проблеми:

Штрафи та утримання коштів; Блокування особистих кабінетів продавців; Комісії та логістичні збори.

Отже, удари БпЛА по складах стали для Wildberries та Ozon не лише проблемою фізичної безпеки та збереження товарів. Їхні наслідки поступово переходять у юридичну площину: продавці намагаються повернути втрачені кошти, а маркетплейсам доводиться доводити, чи несуть вони відповідальність за збитки, спричинені атаками та перебоями в роботі.

До слова, російський маркетплейс Wildberries намагається врятуватися від дронів металевими сітками.

Він оголосив терміновий тендер на закупівлю 478 тисяч квадратних метрів металевої сітки для захисту складів у восьми регіонах Росії. Закупівельна кампанія стартувала після того, як внаслідок атак безпілотників компанія втратила близько 43% своїх складських площ.



