Что требуют Wildberries и Ozon

С 15 июля по 15 сентября в ООО "РВБ", работающее с Wildberries, поступило 599 новых исков, касающихся компании. Об этом пишет The Moscow Times.

Ситуация с Ozon также изменилась. Юридическое лицо маркетплейса – ООО "Интернет Решения" – стало ответчиком по 236 новым искам. Этот показатель более чем вдвое превышает прошлогодний. Значительную часть претензий подают небольшие компании, занимающиеся онлайн-торговлей.

Рост количества судебных споров происходит на фоне систематических атак на логистическую инфраструктуру Wildberries и Ozon:

Склады Wildberries начали подвергаться регулярным атакам с 18 июля, тогда как объекты Ozon стали атаковать с 25 августа.

По данным Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей, от этих атак пострадали более 400 тысяч продавцов, а совокупный ущерб, по оценкам организации, составил 600–800 миллиардов рублей.

В то же время новые судебные иски продавцов напрямую связаны не только с масштабом атак, но и с последствиями для конкретного бизнеса. В Союзе продавцов маркетплейсов (СПМ) отмечают, что продавцы все чаще обращаются в суд из-за потери товаров.

Руководитель практики "Цифровизация" "КСК Групп" Михаил Болдырев отметил, что часть новых споров связана именно с последствиями атак на инфраструктуру маркетплейсов.

По его словам, продавцы Wildberries активно используют отчеты об убытках, которые публикует сама компания. На основании этих документов они направляют маркетплейсу претензии и оспаривают отказ платформы брать на себя ответственность за потери.

В то же время причиной части исков могут быть и задержки с выплатами продавцам Wildberries. По словам Болдырева, эта проблема также стала более заметной на фоне масштабных перебоев в работе платформы.

Согласно опросу СПМ, 95,6% продавцов заявили, что не получили деньги за расчетную неделю с 27 июля по 2 августа. Ранее с подобными перебоями сталкивалось значительно меньшее количество продавцов. В Wildberries объясняли задержки DDoS-атаками.

Позже стало известно, что продавцы сообщили российскому правительству о невыплаченных средствах на сумму около 20 миллиардов рублей по итогам продаж за последнюю неделю июля.

Количество споров может расти

Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров прогнозирует дальнейшее увеличение количества споров между продавцами и маркетплейсами. По его словам, на это влияет не только ситуация вокруг атак на логистическую инфраструктуру, но и общий рост числа предпринимателей, работающих через такие платформы.

Предметом судебных разбирательств могут становиться различные проблемы:

Штрафы и удержание средств; Блокировка личных кабинетов продавцов; Комиссии и логистические сборы.

Таким образом, удары БПЛА по складам стали для Wildberries и Ozon не только проблемой физической безопасности и сохранности товаров. Их последствия постепенно переходят в юридическую плоскость: продавцы пытаются вернуть утраченные средства, а маркетплейсам приходится доказывать, несут ли они ответственность за убытки, вызванные атаками и перебоями в работе.

К слову, российский маркетплейс Wildberries пытается защититься от дронов с помощью металлических сеток.

Он объявил срочный тендер на закупку 478 тысяч квадратных метров металлической сетки для защиты складов в восьми регионах России. Закупочная кампания стартовала после того, как в результате атак беспилотников компания потеряла около 43% своих складских площадей.