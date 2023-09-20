Якщо документи втрачено: як підприємець може підтвердити стаж для пенсії

Внаслідок війни багато українців втратили важливі документи. Не стали виключенням й деякі підприємці, які вже вийшли або планують вийти на пенсію.

Які документи потрібні для підтвердження трудового стажу

У Пенсійному фонді розповіли, що з 1 січня 2004 року підприємницька діяльність зараховується до стажу лише в тому випадку, якщо є дані про сплату страхових внесків. Вони є в системі персоніфікованого обліку.

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Що стосується періоду до цієї дати, то про сплату страхових внесків можуть прийматися й інші документи.

Підтвердження стажу тих, хто був на Єдиному податку

Періоди підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування (йдеться також і про фіксований податок), можуть зарахуватися до трудового стажу, якщо підприємець надасть один з цих документів:

свідоцтво про сплату Єдиного податку;

спеціальний торговельний патент;

патент про сплату фіксованого розміру прибуткового податку;

довідка про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності.

Скільки років стажу потрібно для підприємців

Аби отримувати пенсійні виплати після настання 60 років, ФОПам потрібно мати 29 років стажу. Кожного року показник збільшується, і незабаром сягне 35 років. До нього зараховують тільки ті періоди, коли підприємці платили пенсійні внески та ЄСВ не менше мінімального розміру.

Розмір пенсії підприємця залежить від сплаченого ЄСВ: якщо він платив мінімальну суму, то й пенсію буде отримувати мінімальну.