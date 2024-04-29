Жінкам-підприємицям пропонують гранти у 15 тисяч доларів: хто може отримати

Партнери України продовжують активно підтримувати нашу економіку. Це стосується не лише вливань у бюджет, а й грантової допомоги.

Гранти для жінок-підприємиць

Українські жінки, які займаються підприємницькою діяльністю, можуть подаватися на грантові програми. Сума допомоги може скласти до 15 тисяч доларів.

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Отримані гроші можна потратити на навчання або придбання обладнання. Надання коштів відбувається у рамках грантової програми "Створюй!". Її започаткувало Міністерство економіки України, реалізація проєкту відбувається через KSE Foundation та Ощадбанк. Загальний бюджет – 1 мільйон доларів.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Податися на отримання гранту можуть жінки, які зареєстровані як ФОП або є співвласницями ТОВ з часткою понад 50%. Також потрібно, щоб виробництво діяло не менш як рік.

На успішний розгляд заявки не зможуть розраховувати підприємиці, які: