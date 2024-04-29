Гранты для женщин-предпринимателей

Украинские женщины, которые занимаются предпринимательской деятельностью, могут подаваться на грантовые программы. Сумма пособия может составить до 15 тысяч долларов.

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Вырученные деньги можно потратить на обучение или приобретение оборудования. Предоставление средств происходит в рамках грантовой программы "Создай!". Ее положило начало Министерству экономики Украины, реализация проекта осуществляется через KSE Foundation и Сбербанк. Общий бюджет– 1 миллион долларов.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Податься на получение гранта могут женщины, которые зарегистрированы как ФЛП или являются совладелицами ООО с долей свыше 50%. Также нужно, чтобы производство действовало не менее года.

На успешное рассмотрение заявки не смогут рассчитывать предприниматели, которые: