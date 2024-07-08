Довго без роботи не сидітимуть: яких вакансій стало дуже багато

Через війну в країні стало менше працівників. За деякі позиції роботодавцям доводиться змагатися.

Затребувані спеціальності

Як йдеться у звіті НБУ, кількість працівників у порівнянні з червнем скоротилася. Через це роботодавці змушені піднімати зарплати, адже боротьба за кадри дуже жорстка.

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Відновлення ринку тепер не таке динамічне, а відключення світла спровокували міграцію. Також зросла зайнятість мігрантів за кордоном, тож сподіватися на їхнє швидке повернення наразі не доводиться.

Особливе зростання вакансій зафіксували в охороні, будівництві, також дуже затребувані робітничі спеціальності. Дефіцит цих працівників зростає з кожним місяцем.

Боротьба за кадри

Підприємці активно йдуть на підвищення зарплат, аби покрити дефіцит робочої сили, однак це працює не завжди, оскільки кількість кадрів на ринку обмежена.

На думку бізнесу, нестача працівників перебуває серед головних економічних викликів у час війни. Однією з відповідей на нього стало навчання жінок на професії, які раніше вважалися "чоловічими".