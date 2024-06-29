Ще одна проблема українського бізнесу

Як показало дослідження консалтингової групи компаній One Philosophy, українському бізнесу не вистачає талантів. 80% компаній повідомили, що дефіцит вкрай гострий.

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Представники МакДональдз, Укрпошти, Ощадбанку, Rozetka, WOG, Glovo, Планета Кіно та інших великих компаній розповіли, що нестача спровокована міграційними та мобілізаційними процесами. Втім, вони вже активно впроваджують рішення для цього виклику.

Зокрема, проводиться навчання жінок на професії, які раніше були притаманні чоловікам. У цьому процесі є великий прогрес, тому є сподівання, що згодом ситуацію вдасться стабілізувати.

Які ще виклики постали перед українським бізнесом

Ринок праці тепер став "ринком кандидата", адже роботодавці мусять змагатися за робочі руки. Також вкрай скоротився горизонт планування компаній, незмінними залишаються лише довгострокові стратегії.

Необхідністю стала і турбота компаній про моральний стан співробітників. Втома та вигорання стали відчутними, тож корпорації наймають психологів та проводять тренінги для команд.

Цікаво, що більшість компаній підтримує ідею продовження виплати зарплати працівникам, які мобілізувалися до ЗСУ. Вони вже активно імплементували цю практику та готові продовжувати її й надалі.