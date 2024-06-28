Де зарплати зросли найбільше

З грудня 2023 року по травень 2024 року середня заробітна плата в найбільш затребуваних галузях на платформі OLX Робота значно змінилася.

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Найбільше зростання виплат було зафіксовано у сфері адміністрування персоналу та секретаріату.

У роздрібній торгівлі середня заробітна плата з початку року зросла на 6,7%, досягнувши 17,5 тисяч гривень на місяць, порівняно з попереднім показником у 16,4 тисячі гривень.

Які зарплати в інших сферах

Наступні галузі демонструють такі зміни в середній заробітній платі:

Логістика, склад, доставка. Середня оплата праці в цій категорії збільшилася незначно — на 1,6% (з 24,2 тисяч гривень до 24,6 тисяч гривень).

Виробництво, робочі спеціальності. Підвищення середньої заробітної плати в цій категорії склало 5,3% (з 20 тисяч гривень до 21,2 тисяч гривень).

Готельно-ресторанний бізнес, туризм. З початку року середня оплата праці в цій категорії зросла на 5,4% (з 16,3 тисяч гривень на початок 2024 року до 17,2 тисяч гривень у травні 2024 року).

Будівництво, облицювальні роботи. У цій категорії було зафіксовано незначне зростання середньої заробітної плати – на 1,8% (з 27,3 тисяч гривень до 27,8 тисяч гривень).

Клінінг, домашній персонал. Середня заробітна плата в цій категорії зросла на 7,6% (з 12,7 тисяч гривень до 13,7 тисяч гривень).

СТО, автомийки. Середня заробітна плата збільшилася на 3,4% (з 27,6 тисяч гривень до 28,6 тисяч гривень).

Охорона, безпека. Це єдина категорія, де з початку року спостерігалося зниження середньої заробітної плати на 7,8% (з 15,7 тисяч гривень до 14,5 тисяч гривень).

Краса, фітнес, спорт. У цій категорії середня зарплата зросла на 10% (з 18,5 тисяч гривень до 20,4 тисяч гривень).