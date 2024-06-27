Укрзалізниця у Польщі

Ukrainian Railways Cargo Poland почне надавати повноцінні послуги уже наступного року. На першому етапі роботи перевізник зосередиться на підвищенні обсягу перевезень через українсько-польські прикордонні переходи.

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Відповідно, тепер польські та українські відправники вантажу отримають послугу перевезення "від дверей до дверей". Це можна буде зробити завдяки одному оператору, без укладення зайвих договорів.

Отримання ліцензії – ще один крок на шляху створення повноцінного міжнародного залізничного оператора, який зможе запропонувати своїм клієнтам єдиний транскордонний транспортний сервіс. Також працюємо над розробкою та узгодженням нових міжнародних маршрутів,

– сказав голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

В майбутньому компанія планує оперувати рухомим складом для колії завширшки 1435 і 1520 міліметрів. Це дозволить ефективно працювати на всіх прикордонних переходах з Польщею.

Коли IKEA повернеться в Україну

Після повномасштабного вторгнення Росії IKEA призупинила свою діяльність в Україні, закривши як магазини, так і пункти доставки. Джерела на ринку вказують на те, що точна дата відновлення роботи ІКЕА в Україні залишається невизначеною. Проте, наразі тривають зусилля з відновлення роботи.

Проходять технічні підготовчі роботи. Дата початку роботи наразі невідома,

– заявив один зі співрозмовників видання.

Нагадаємо! Єдиний магазин IKEA в Україні, розташований у київському Blockbuster Mall, встиг пропрацювати лише рік до повномасштабного вторгнення.