Укрзализныця в Польше

Ukrainian Railways Cargo Poland начнет предоставлять полноценные услуги уже в следующем году. На первом этапе работы перевозчик сосредоточится на повышении объема перевозок через украинско-польские пограничные переходы.

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Соответственно, теперь польские и украинские отправители груза получат услугу перевозки "от двери до двери". Это можно будет сделать благодаря одному оператору, без заключения лишних договоров.

Получение лицензии – еще один шаг на пути создания полноценного международного железнодорожного оператора, который сможет предложить своим клиентам единый трансграничный транспортный сервис. Также работаем над разработкой и согласованием новых международных маршрутов,

– сказал председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.

В будущем компания планирует оперировать подвижным составом для колеи шириной 1435 и 1520 миллиметров. Это позволит эффективно работать на всех пограничных переходах с Польшей.

Когда IKEA вернется в Украину

После полномасштабного вторжения России IKEA приостановила свою деятельность в Украине, закрыв как магазины, так и пункты доставки. Источники на рынке указывают на то, что точная дата возобновления работы ИКЕА в Украине остается неопределенной. Однако, пока продолжаются усилия по восстановлению работы.

Проходят технические подготовительные работы. Дата начала работы пока неизвестна,

– заявил один из собеседников издания.

Напомним! Единственный магазин IKEA в Украине, расположен в киевском Blockbuster Mall, успел проработать всего год до полномасштабного вторжения.