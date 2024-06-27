Почему Rozetka закрывает самый большой магазин

Уже вскоре магазин Rozetka на проспекте Степана Бандеры, что вблизи метро "Почайна", прекратит свою работу. Торговая точка площадью в 4 тысячи квадратных метров, которую открыли в 2017 году, будет ликвидирована после 30 июня.

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Как пояснил совладелец Rozetka Владислав Чечеткин, причина закрытия –замена другими торговыми площадками.

Мы заменили этот магазин десятками новых меньших по размеру,

– рассказал он.

Сейчас сеть магазинов Rozetka насчитывает 486 магазинов. В Киеве, Харькове и Одессе еще остались три крупных офлайн-магазина, которые продолжают свою работу.

Rozetka активно развивается

Офлайн-направление сеть начала активно развивать в 2018 году. Перед началом полномасштабного вторжения по всей Украине уже работали 270 торговых точек компании.

Сейчас сеть насчитывает 486 магазинов, поэтому даже в сложных условиях бизнесу удается расти. В офлайн-магазинах Rozetka можно не только получить заказ, но и приобрести напитки, кондитерские и другие товары.