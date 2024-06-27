Чому Rozetka закриває найбільший магазин

Вже незабаром магазин Rozetka на проспекті Степана Бандери, що поблизу метро "Почайна", припинить свою роботу. Торгова точка площею у 4 тисячі квадратних метрів, яку відкрили у 2017 році, буде ліквідована після 30 червня.

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Як пояснив співвласник Rozetka Владислав Чечоткін, причина закриття –заміна іншими торгівельними майданчиками.

Ми замінили цей магазин десятками нових менших за розміром, – розповів він.

Зараз мережа магазинів Rozetka налічує 486 магазинів. У Києві, Харкові та Одесі ще залишилися три великі офлайн-магазини, які продовжують свою роботу.

Rozetka активно розвивається

Офлайн-напрям мережа почала активно розвивати у 2018 році. Перед початком повномасштабного вторгення по всій Україні вже працювали 270 торгових точок компанії.

Зараз мережа налічує 486 магазинів, тож навіть у складних умовах бізнесу вдається зростати. В офлайн-магазинах Rozetka можна не лише отримати замовлення, а й придбати напої, кондитерські та інші товари.