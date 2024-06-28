Где зарплаты выросли больше всего

С декабря 2023 года по май 2024 года средняя заработная плата в наиболее востребованных отраслях на платформе OLX Работа значительно изменилась.

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Наибольший рост выплат был зафиксирован в сфере администрирования персонала и секретариата.

У розничной торговле средняя заработная плата с начала года выросла на 6,7%, достигнув 17,5 тысяч гривен в месяц, по сравнению с предыдущим показателем в 16,4 тысячи гривен.

Какие зарплаты в других сферах

Следующие отрасли демонстрируют такие изменения в средней заработной плате:

Логистика, склад, доставка. Средняя оплата труда в этой категории увеличилась незначительно - на 1,6% (с 24,2 тысяч гривен до 24,6 тысяч гривен).

Производство, рабочие специальности. Повышение средней заработной платы в этой категории составило 5,3% (с 20 тысяч гривен до 21,2 тысяч гривен).

Гостинично-ресторанный бизнес, туризм. С начала года средняя оплата труда в этой категории выросла на 5,4% (с 16,3 тысяч гривен на начало 2024 года до 17,2 тысяч гривен в мае 2024 года).

Строительство, облицовочные работы. В этой категории был зафиксирован незначительный рост средней заработной платы – на 1,8% (с 27,3 тысяч гривен до 27,8 тысяч гривен).

Клининг, домашний персонал.,Средняя заработная плата в этой категории выросла на 7,6% (с 12,7 тысяч гривен до 13 _COPY2 7 тысяч гривен).

СТО, автомойки.,Средняя заработная плата увеличилась на 3,4% (с 27,6 тысяч гривен до 28 _COPY2 6 тысяч гривен).

Охрана, безопасность. Это единственная категория, где с начала года наблюдалось снижение средней заработной платы на 7,8% (с 15,7 тысяч гривен до 14,5 тысяч гривен).

Красота, фитнес, спорт. В этой категории средняя зарплата выросла на 10% (с 18,5 тысяч гривен до 20,4 тысяч гривен).