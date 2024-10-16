Чому люди купують дубайський шоколад

Протягом останнього місяця дубайський шоколад став суперпопулярним продуктом. Зокрема, через шалену кількість відео про нього у TikTok.

У чому секрет популярності дубайського шоколаду

Тіктокерка, що веде тематичний блог на тему маркетингу, поділилась зі своєю аудиторією припущенням чому дубайський шоколад такий популярний. На її думку, першочергово цей феномен пов'язаний з незвичністю.

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Адже дубайський шоколад має цікаву начинку, смачно "хрустить" і загалом створює враження смачного і цікавого продукту.

Також важливими факторами такого успіху, на думку блогерки, стали: