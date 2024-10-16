У чому секрет популярності дубайського шоколаду
Тіктокерка, що веде тематичний блог на тему маркетингу, поділилась зі своєю аудиторією припущенням чому дубайський шоколад такий популярний. На її думку, першочергово цей феномен пов'язаний з незвичністю.
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Адже дубайський шоколад має цікаву начинку, смачно "хрустить" і загалом створює враження смачного і цікавого продукту.
Також важливими факторами такого успіху, на думку блогерки, стали:
- Дефіцит. Справжній дубайський шоколад виробляється не в Україні, а лише в одній кондитерській Дубаю. Тому спробувати цей продукт дуже проблематично.
- Інтерес. Вартість однієї плитки такого шоколаду зараз перевищує 2 тисячі гривень, що звісно викликає емоції та зацікавленість.
- Аналоги. Деякі українські виробники уже пропонують своїм клієнтам скуштувати"майже оригінальний" дубайський шоколад.
- Стимуляція через UGC. Величезна кількість контенту з людьми, що начебто не є блогерам, які куштують дубайський шоколад і щиро захоплюються цим продуктом.