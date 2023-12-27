ФОПам з 2024 року підвищать суму ЄСВ: у чому причина

Вже з 1 січня 2024 року українські підприємці будуть платити вищий Єдиний соціальний внесок. Окрім того, його сума ще раз зміниться впродовж року.

Доведеться платити більше

Народні депутати вже проголосували за Бюджет на 2024 рік. В ньому встановлене зростання мінімальної зарплати в Україні, передає 24 Канал.

Цікаво Що буде з податками та на які зміни чекати ФОПам у 2024 році

Вже з 1 січня її розмір становитиме 7 100 гривень, а з 1 квітня – 8 000 гривень. Розмір Єдиного соціального внеску (ЄСВ), який сплачують ФОПи, прив'язаний до мінімальної зарплати та становить 22% від цього показника.

Відповідно, підприємцям варто підготуватися до сплати платежів у таких розмірах:

у січні – березні – 1 562 гривні;

у квітні – грудні – 1 760 гривні.

Чи всі підприємці зобов'язані платити ЄСВ

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На період воєнного стану, а також впродовж 12 місяців після його завершення сплата ЄСВ для ФОПів є добровільною. Єдине, що потрібно врахувати – на той період, коли ви не сплачуєте ці внески, вам не нараховується страховий стаж.