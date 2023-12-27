Доведеться платити більше

Народні депутати вже проголосували за Бюджет на 2024 рік. В ньому встановлене зростання мінімальної зарплати в Україні, передає 24 Канал.

Цікаво Що буде з податками та на які зміни чекати ФОПам у 2024 році

Вже з 1 січня її розмір становитиме 7 100 гривень, а з 1 квітня – 8 000 гривень. Розмір Єдиного соціального внеску (ЄСВ), який сплачують ФОПи, прив'язаний до мінімальної зарплати та становить 22% від цього показника.

Відповідно, підприємцям варто підготуватися до сплати платежів у таких розмірах:

у січні – березні – 1 562 гривні;

у квітні – грудні – 1 760 гривні.