Доведеться платити більше
Народні депутати вже проголосували за
Бюджет на 2024 рік. В ньому встановлене зростання мінімальної зарплати в Україні, передає 24 Канал.
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Що буде з податками та на які зміни чекати ФОПам у 2024 році
Вже з 1 січня її розмір становитиме 7 100 гривень, а з 1 квітня – 8 000 гривень. Розмір Єдиного соціального внеску (ЄСВ), який сплачують ФОПи, прив'язаний до мінімальної зарплати та становить 22% від цього показника.
Відповідно, підприємцям варто підготуватися до сплати платежів у таких розмірах:
у січні – березні – 1 562 гривні; у квітні – грудні – 1 760 гривні. Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік. Чи всі підприємці зобов'язані платити ЄСВ
На період воєнного стану, а також впродовж 12 місяців після його завершення сплата ЄСВ для ФОПів є добровільною. Єдине, що потрібно врахувати – на той період, коли ви не сплачуєте ці внески, вам не нараховується страховий стаж.