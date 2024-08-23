Що відбувається зі страховим стажем у період відпустки

Періоди без заробітку не враховуються до страхового стажу. Втім на такі випадки є добровільні страхові внески, які сплачуються з поточного місяця.

Чи зараховується стаж у період відпустки

Відомо, що перебування у відпустці без збереження зарплати не зараховується до страхового стажу. Аби місяць був зарахований до стажу добровільний внесок повинен становити 22% від мінімальної заробітної плати.

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Через те, що мінімальна заробітна плата в Україні складає 8 тисяч гривень, з 1 квітня мінімальний внесок став дорівнювати 1 760 гривень.

Нагадуємо! Торік для українців було спрощено участь у добровільному пенсійному страхуванні. Тепер цей механізм доступний без паперової тяганини й відвідування державних установ, а участь в ньому можуть брати особи старші 16 років.

Щоб сплачувати самостійно внески потрібно укласти договір з Пенсійним фондом в електронному вигляді через вебпортал. Водночас розмір внесків та термін їх сплати можна визначити самостійно.