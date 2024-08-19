Чи треба повідомляти пенсійний фонд про звільнення з роботи

Пенсійний фонд наголошує на важливості своєчасного інформування про працевлаштування або звільнення пенсіонера. Це дозволяє уникнути можливих непорозумінь та гарантує точний розрахунок пенсії на основі актуальних даних.

Повідомлення Пенсійного фонду про звільнення пенсіонера

Пенсіонери зобов'язані повідомити органи Пенсійного фонду про своє працевлаштування або звільнення протягом 10 днів. Після звільнення з роботи пенсіонери отримують право на надбавки та підвищення, передбачені виключно для непрацюючих осіб. Наприклад, для таких пенсіонерів здійснюється перерахунок пенсії у зв’язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму.

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А у разі неповідомлення або затримка у повідомленні про працевлаштування чи реєстрацію підприємницької діяльності призводить до незаконного отримання пенсійних виплат. Ці кошти підлягають обов'язковому поверненню до органів Пенсійного фонду України.

Зверніть увагу! Пенсіонери повинні повідомляти органи Пенсійного фонду України про дату працевлаштування або звільнення виключно через подання заяви та відповідних документів. До таких документів належать: наказ або розпорядження про прийняття чи звільнення з роботи, трудова книжка із записом про працевлаштування або звільнення, цивільноправовий договір тощо.