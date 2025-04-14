Як створити бюджетний і чарівний великодній декор своїми руками: відео креативної ідеї

Вже цього тижня буде довгоочікуване та світле свято Великдень. Тож багато домовласників починають готуватися до нього та думати, над тим, як прикрасити домівку та який декор додати.

Досить часто доволі важко обрати той декор, який би відповідав смаку та вподобанням, тож можна подумати над тим, щоб створити його своїми руками. Гарною ідеєю, як власноруч зробити великодні підставки, поділилася користувачка тіктоку @uandriyashykk, інформує 24 Канал.

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Як зробити підставки під чашки на Великдень

Перш за все, слід взяти звичайний картон з простої використаної коробки та обвести контури майбутнього виробу. Авторка відео робила підставку у формі зайчика. Так, вона обвела лінії основної частини виробу за допомогою чашки. Після цього, вона також домалювала ще "вушка" і обрізала зайвий картон.

Опісля, маючи конструкцію для майбутнього декору, вона поклеїла на клей мотузку по всьому виробу, включно з вушками. Проте, як показала авторка відео, можна зробити різні на вигляд підставки.

Так, можна повністю обклеїти мотузкою виріб, а можна залишити простір в зоні "вушок". Для останнього під мотузку спершу варто приклеїти білий картон.

Також, якщо ви хочете додати більш святкового вигляду, можна прикріпити невеликі та акуратні бантики ніжних кольорів на вже готові вироби.

Такий декор стане гарною окрасою для столу на Великдень, за яким збереться вся сім'я.

Як зробити декор на Великдень своїми руками: дивіться відео

До слова раніше авторка відео також ділилася ще однією ідеєю для великоднього декору своїми руками, для створення якого можна використати паперову коробку і пакувальний папір.