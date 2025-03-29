Дерево из яиц и цветов станет украшением дома на Пасху: как сделать своими руками
- Пользовательница тиктока показала, как сделать декоративное дерево из скорлупы яиц.
- Для создания дерева нужны ваза, ивовые веточки, яичная скорлупа и букет цветов.
До Пасхи осталось две недели, поэтому уже пора позаботиться о тематическом декоре, который наполнит дом праздничной атмосферой. В сети завирусилась идея создания декоративного дерева из скорлупы яиц.
Пользовательница тиктока @lernuhi_ поделилась идеей создания нежного весеннего декора. Об этом сообщает 24 Канал.
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Как сделать дерево из скорлупы яиц и цветов
Чтобы создать декоративное дерево, вам понадобятся такие ингредиенты:
- ваза,
- ивовые веточки,
- скорлупа из-под яиц,
- букет цветов.
Сначала женщина заполнила веточками дно вазы, а потом поставила в нее несколько веточек, которые связала лентой. Кстати, о таком декоре стоит подумать заранее, ведь придется несколько дней или неделю собирать скорлупу из-под яиц. Выберите белые яйца и старайтесь красиво их разбить, чтобы избавиться только от верхушки. Помойте их и высушите.
К скорлупе яиц приклейте жгутовую нить, чтобы повесить их на веточки в вазе. Таким образом автор видео создавала дерево. После того она налила воду во все яйца и положила в них разноцветные цветы.
Смотрите видео, как сделать декоративное дерево на Пасху:
Чтобы дополнить этот декор, автор видео поставила возле "дерева" три подсвечника тех же цветов, что и цветы в яйцах. Так ей удалось создать волшебный декор на Пасху без лишних затрат.